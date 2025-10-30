Težave na shodu v Novem mestu so povzročali Green Dragonsi in Viole

Piše: Moja Dolenjska

Protestni shod na Glavnem trgu v Novem mestu, kjer se je v torek zbralo več kot 10.000 ljudi, je (če odštejemo to, da so zbrani upravičeni izžvižgali predstavnike vlade) minil mirno in dostojno. Zgodila sta se le dva manjša incidenta.

Oba so skušali nekateri provladni mediji pripisati nestrpnim Novomeščanom ali stranki SDS, a ne prvo ne drugo ne drži. Kdor se je udeležil shoda, je lahko videl, da so oba incidenta zakuhali člani navijaških skupin Green Dragons in Viole. Na protest je prišlo okoli 20 članov obeh skupin. Prvi incident so povzročili, ko so razvili velik transparent, ob tem pa prižgali več bakel, drugi pa, ko je skušal eden izmed njih med množico pri vodnjaku na Glavnem trgu prižgati baklo, a mu je slednje preprečil policist. Prišlo je do prerivanja med nekaj posamezniki in nekaj policisti, a so vse skupaj umirili sodelavci v soboto ubitega Aleša Šutarja.

Člani navijaške skupine Viole so na Facebooku potrdili, da so bili v Novem mestu, ob tem pa objavili tudi skupinsko fotografijo izpred novomeške občine.

Slednje sicer ni bilo prvič, da so navijači omenjenih skupin na različnih protestih povzročali izgrede. Največje so zagotovo povzročali na protestih v Ljubljani v času epidemije koronavirusa.

Fotografijo iz Novega mesta so na svoji Facebook strani objavile Viole Maribor, pri tem pa zameglili obraze.