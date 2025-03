Tako mladi, pa že ropali sredi belega dne

Piše: C. R.

Včeraj se v okolici Šentjerneja dogajala prava drama, saj je nekje med 12. in 13. uro, torej sredi belega dne, enega od prebivalcev oropala trojica. Pri tem ga je tudi poškodovala, odnesla pa mu je denarnico.

Na kraj so bili napoteni policisti, ki so nemudoma pričeli izvajati številne aktivnosti za izsleditev storilcev. Na podlagi opisa so trojico izsledili in prijeli. Odvzeli so jim prostost in jih odpeljali v prostore za pridržanje.

Možje v modrem so ugotovili, da gre za rosno mlade roparje, stare 15, 16 in 17 let. Neuradno naj bi šlo za Rome. Kazenska ovadba seveda sledi.