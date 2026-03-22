e-Demokracija
12.2 C
Ljubljana
nedelja, 22 marca, 2026
ENG
...

Ta konec tedna dva oborožena ropa v Ljubljani

Kronika
Fotografija je simbolična. (foto: Pixabay)

Piše: C. R. 

Policisti so bili v petek in soboto zvečer obveščeni o ropu prodajalnah v enem primeru na območju centra mesta, v drugem pa na območju Most.

Po do sedaj znanih podatkih je v obeh primerih do sedaj neznan osumljenec, oblečen v čarna oblačila s kapuco in zamaskiran,  vstopil v prodajalni in zaposlenim zagrozil z nevarnim predmetom. V centru Ljubljane je ostalo pri poskusu, v drugem primeru pa je iz blagajne odtujil šop bankovcev in pri tem lažje poškodoval prodajalca.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah, tudi morebitni povezanosti, kaznivih dejanj roparske tatvine O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

© Nova obzorja d.o.o., 2026