Ta konec tedna dva oborožena ropa v Ljubljani

Piše: C. R.

Policisti so bili v petek in soboto zvečer obveščeni o ropu prodajalnah v enem primeru na območju centra mesta, v drugem pa na območju Most.

Po do sedaj znanih podatkih je v obeh primerih do sedaj neznan osumljenec, oblečen v čarna oblačila s kapuco in zamaskiran, vstopil v prodajalni in zaposlenim zagrozil z nevarnim predmetom. V centru Ljubljane je ostalo pri poskusu, v drugem primeru pa je iz blagajne odtujil šop bankovcev in pri tem lažje poškodoval prodajalca.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah, tudi morebitni povezanosti, kaznivih dejanj roparske tatvine O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.