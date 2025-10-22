Srhljivo, kakšnega opravka so se lotili “lovci na pravico” …

Piše: C. R.

Očitno se tu in tam najdejo tudi primerki, ki želijo vzeti pravico v svoje roke. Takšen primer so zasledili na območju Celja.

Celjski kriminalisti so konec prejšnjega tedna, v okviru intenzivne kriminalistične preiskave, odvzeli prostost dvema mladoletnima in eni polnoletni osebi, ki so v sostorilstvu še z drugimi osebami na različnih spletnih omrežjih ustvarjali lažne profile mladih deklet, preko katerih so nato v imenu mladoletnic novačili mlajše in starejše moške, z namenom osebnega srečanja.

Motiv tovrstnih “lovcev na pedofile” je bil sicer pravičniški, vendar so očitno krepko pretiravali. Na eno od takih srečanj so zvabili moškega in ga nato huje pretepli.

Več informacij bo znano jutri, ko bo PU Celje dala izjavo za javnost.