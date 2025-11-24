(ŠOKANTNO) Otroka izvedla rop pri Krškem

Piše: C. R.

Novomeška policijska uprava je sporočila, da sta včeraj okoli 17. ure na Drnovem pri Krškem dva mlajša storilca oropala oškodovanko in pobegnila.

Na kraj je OKC takoj napotil policiste. Zbrali so obvestila in ugotovili, da sta storilca potrkala na vrata hiše, v kateri prebiva oškodovanka. Ko jim je odprla, jo je eden udaril, tako da je padla, potem pa sta vstopila v hišo in odtujila denarnico z gotovino in dokumenti.

Policisti so takoj pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev in na podlagi ugotovitev v večernih urah na območju Krškega izsledili in prijeli dva otroka, ki sta pobegnila od doma. Na policijsko postajo so poklicali starše in jih seznanili o ravnanju otrok. Vse okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo in center za socialno delo.

Glede na to, da je samo streljaj od Drnovega oddaljen Kerinov Grm, se pojavljajo domneve, da bi bila storilca tudi od tam, vendar policija podrobnosti ni sporočila.