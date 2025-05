Šokantno: medved na območju Škofljice poškodoval žensko, njeno življenje ogroženo

Piše: C. R.

Sinoči okoli 19.30 je policija sporočila, da je medved na robu gozdne površine pri Škofljici napadel žensko.

Medved je žensko hudo poškodoval, z reševalnim vozilom je bila odpeljana v UBKC Ljubljana, po do sedaj znanih podatkih je njeno življenje ogroženo. Po dogodku je medved odšel nazaj v gozd.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je pristojno za ukrepe glede ravnanja z zvermi. Na širšem območju Škofljice in okoliških občin policisti izvajajo aktivnosti iz svojih pristojnosti za zaščito ljudi. Prav tako izvajajo svoje aktivnosti druge pristojne službe.

“Vsem občanom svetujemo, da se izogibajo hoji po gozdnih površinah na širšem območju Škofljice. V kolikor pa se odpravijo v gozd naj bodo pri tem skrajno previdni in pazijo na lastno varnost,” so sporočili. Več podrobnosti za zdaj ni znanih.