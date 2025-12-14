So kriminalci oropali naše obveščevalce med službeno zabavo?

Piše: Spletni časopis

Portala POP TV in Info360 sta dobila anonimko, ki opozarja, da bi naj kriminalci pokradli telefone, službene prenosnike in podobno več uslužbencem vojaške obveščevalne službe na službeni zabavi v Gostilni pri Peclju.

Anonimka je takšna:

Ali gre za točno informacijo ali pa morda obveščevalno podtikanje še preverjam na policiji in obrambnem ministrstvu.

Gostilna pri Peclju se sama predstavlja tako:

“Gostilna pri Peclju je ena od gostiln z najdaljšo tradicijo. Malo gostiln je, ki se lahko ponašajo s tako dolgo zgodbo. Vedno so kljubovali času, se prilagajali trgu in vedno našli nekaj po čemer so bili drugačni. Vsak lastnik je v gostilno prispeval nekaj svojega in tudi sedaj slovi po svojstvenem pristopu do gostov.

V Gostilni pri Peclju se boste počutili kot na lastnem vikendu, uživali na najlepšem pikniku, zapomnili si boste najboljši seminar ali pa si boste za vedno utrnili v spomin slavje ob poroki in želeli boste praznovati vse obletnice s prijatelji in svojci v tem čarobnem okolju.

Poslopje kjer je že okrog leta 1800 delovala stara gostilna, še vedno stoji blizu sedanje. Vrhovškovi, takratni gostilničarji, so se ukvarjali tudi s prodajo sadja. Po ustnem izročilu lahko sodimo, da je imel stari g. Vrhovšek nekoliko čudno trgovsko žilico. Peclje češenj, ki so jih porabili za gostinsko ponudbo, je sila rad vrgel med češnje za prodajo. To so prvi opazili otroci, ki so ga hitro oklicali za PECLJA. Od tod gostilni še danes ime. Od prejšnjih gospodarjev je posest leta 1938 kupil g. Janez Grad, ki je bil pred tem Furman, največ za papirnico Vevče. Gradovi vas še danes postrežejo PRI PECLJU.

Postreženi boste v treh vrtnih paviljonih. Vsak ima svoj bife. Igrišča z odbojko, košarko, nogometom, balinanjem vas bodo razgibala do popolnosti. Po gibanju v naravi se vam bo prilegla odlična hrana po kateri slovi Gostilna pri Peclju. Ribe so že od nekdaj prvovrstna ponudba. Jagenjček vam bo teknil kot le malo kje. Srnin golaž vam bo prijal kot na kakšni lovski gostiji. Žrebičkovi zrezki in pečenke so pripravljene kot za največje gurmane. Končno vam bodo vaši želodčki hvaležni.

Gostilna pri Peclju je lahko tudi vaša stalna postojanka pred in po vaših kolesarskih poteh, ki jih je v teh krajih veliko. Na parkirnem prostoru lahko pustite svoje avtomobile in presedete na vaša kolesa. V Gostilni pri Peclju pred potjo dobite tudi načrte kolesarskih poti in si rezervirate svoj obrok pristne hrane ob vrnitvi. Doživeli boste še en nepozaben dan in prepričani smo, da se boste radi vračali.”

Na zemljevidu so prikazani tako: