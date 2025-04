Skupina Romov z nožem napadla tri Kočevce

Piše: Moja Dolenjska

Na terasi enega od kočevskih lokalov je v četrtek skupina Romov napadla tri Kočevce, poroča portal E-Utrip.



Trije Kočevci naj bi sedeli na terasi lokala, za sosednjo mizo pa sta sedela dva Roma. V nekem trenutku sta jih Roma začela verbalno napadati. “Eden je skočil na mojega kolega. Vzel je telefon in nekaj govoril v romskem jeziku. Razumel sem besedo pištola,” je povedal eden izmed trojice.

Po konfliktu se je čez čas z avtomobilom pripeljala skupina mlajših Romov in napadla Kočevce. Najprej so leteli kozarci, nato je eden od Romov potegnil nož.

“Imam vbodno rano, veliko 6 centimetrov na podlahti. Nož je prišel čez in čez. Porezali so me po roki, odrgnjen imam trebuh. S stolom so me po hrbtu, razbili so mi tudi arkado,” je povedal 35-letnik.

Vbodna rana bi se sicer lahko končala z veliko hujšim posledicam: “Še dobro, da sem nastavil roko, ker bi drugače z nožem zadel prsni koš.”

Na policiji o dogodku sicer ne želijo povedati veliko: “Zaradi interesa preiskave lahko zgolj potrdimo, da smo bili obveščeni o sporu in nato pretepu med osebami v enem izmed gostinskih obratov na območju Kočevja. Po do zdaj znanih podatkih sta bili pri tem lažje poškodovani dve osebi. Intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in sumih kaznivega dejanja nasilništva še poteka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.”

Napadeni so povedali še, da so zaradi dogodka v šoku, še posebej zato, ker niso pričakovali takšnega razpleta večera in dejstva, da je policija po njihovih besedah potrebovala 15 minut, da je prišla na kraj dogodka, ko Romov ni bilo več. Za Rome je sicer znano, da so pogumni le, če jih je na kupu več skupaj.