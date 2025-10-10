Šentjernejčanu ponoči iz hleva ukradli bika in telico

Piše: Moja Dolenjska

Debelo je pogledal Šentjernejčan, ko je včeraj zjutraj prišel v hlev in ugotovil, da so mu nepridipravi ponoči odpeljali bika, težkega okoli 220 kilogramov, in telico, težko okoli 350 kilogramov.

Policisti nepridipravov še niso odkrili, po prvih podatkih pa je kmet utrpel za okoli 3.000 evrov škode.

V Brežicah so neznanci izpod zaklenjenega nadstreška na stadionu ukradli traktorsko kosilnico znamke Husqvarna in s tem lastnika oškodovali za približno 1000 eurov.

Nekdo pa bo očitno prenavljal dvorišče. Včeraj dopoldne je namreč neznanec v Semiču z dvorišča zidanice naložil in odpeljal več paketov, na katerih je bilo zloženih približno 25 kvadratnih metrov tlakovcev. Lastnika je oškodoval za 800 evrov.