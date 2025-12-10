Saj ni res, pa je! Miru Pačniku, ki je obglavil Titov kip v Velenju, grozi drakonska zaporna kazen

Piše: G. B.

Policija namreč preiskuje kaznivo dejanje poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote. Dejanja sumijo 49-letnika z območja Velenja, ki je na družbenih omrežjih “obglavljenje” Tita tudi priznal.

“Skrunitelju kipa Josipa Broza Tita v Velenju grozi večletna zaporna kazen,” danes poroča ZDA. Gre za obglavljenje Titovega kipa v Velenju. Kot je znano, se je storilec sam javil in objavil tudi sporočilo na družbenih omrežjih.

Kot so za STA povedali na Policijski upravi (PU) Celje, preiskava v tem primeru še poteka. Po vseh zbranih obvestilih pa bodo zoper moškega, ki je v noči s četrtka na petek s kipa odstranil glavo, podali kazensko ovadbo.

Storilcu, ki protipravno poškoduje, odstrani ali uniči stvar, ki je posebnega kulturnega pomena, naravno vrednoto ali drugo zavarovano naravno bogastvo, grozi do pet let zapora, če je poškodovana ali uničena stvar kulturni spomenik ali naravna vrednota velikega ali izjemnega pomena za Republiko Slovenijo ali če je povzročena škoda velika, pa celo do osem let zapora. Kot pravijo poznavalci, bi lahko sodišče storilca obsodilo celo na osem let zapora prav zaradi dejstva, da se je “vandalsko” lotil Tita.

In prav lahko se zgodi, da bo “skrunitelj” Tita nazadnje dobil daljši zapor kot pa morilec Aleša Šutarja.

Z velenjske občine, kjer tovrstna dejanja ostro obsojajo in pravijo, da v Velenju ni prostora za vandalizem ali napade na kulturno in zgodovinsko dediščino, kljub povpraševanju STA za zdaj še niso povedali, koliko znaša ocenjena škoda. Je pa župan Peter Dermol že v petek dejal, da bo občina od storilca terjala materialno odgovornost, ob tem pa poskrbela za obnovo skulpture.

Osumljenec je na družbenih omrežjih sicer objavil daljši zapis, v katerem je med drugim navedel, da je to storil predvsem zato, ker si Velenje in Slovenija na izpostavljenih mestih zaslužita spomin na ljudi, ki nas združujejo in ne poveličevanja tistih, ki v premnogih srcih še vedno vzbujajo strah in bolečino.

Zadeva je tako spodbudila tudi ideološko in politično debato. Prvak največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je v petek na družbenem omrežju X zapisal, da je Slovenija verjetno edina država v EU, v kateri še vedno stojijo spomeniki enopartijski diktaturi in njenim nosilcem. “Žalostno je, da morajo za osnovno demokratično higieno namesto državnih in lokalnih oblasti skrbeti posamezni pogumni državljani,” je dodal.

Župan Dermol, sicer član stranke SD, pa je v izjavi za torkovo oddajo 24ur dejal, da ni dvoma, kdo stoji za dejanjem in pri tem izrecno omenil SDS. Kar je seveda neumnost s predvolilnim motivom. SDS namreč nima motiva, da bi se organizirano lotila takšnega podviga, saj v ideoloških temah ne more pridobiti volilnih točk.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je občan ponoči policiji sporočil, da je v bližini glasbene šole v Velenju opazil moškega, ki je v avtomobil nalagal večji kovinski predmet in odpeljal proti križišču Tomšičeve in Jenkove ceste. Policista, ki sta opravljala nadzor v mestu, sta kratek čas po klicu na Cesti Simona Blatnika ustavila 49-letnega voznika. Vozilo je ustrezalo opisu, na njem pa sta bili nameščeni dve različni hrvaški registrski tablici. V prtljažniku sta policista našla glavo bronaste skulpture Tita, ki stoji na Titovem trgu v Velenju. Skulptura je sicer visoka skoraj deset metrov.