Romkinji kradli v trgovini, nato odrinili in poškodovali varnostnico

Piše: Moja Dolenjska

Nasilje posameznih Romov v jugovzhodni Sloveniji in Posavju se nadaljuje. Krški policisti so včeraj obravnavali dve Romkinji, ki sta kradli v eni izmed prodajaln v Krškem. Ena je mladoletna, druga ima 33 let.

Skušali sta odnesti več predmetov, a ju je pri tem zalotila varnostnica. 33-letnico je skušala zadržati, a jo je ta odrinila in pri tem poškodovala. Nato sta obe Romkinji z ukradenimi predmeti pobegnili.

33-letnico so policisti kmalu zatem izsledili, ji zasegli ukradene predmete in vrnili osebju prodajalne. Ovadili jo bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine. Ugotovili pa so tudi identiteto mladoletne sostorilke in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, so sporočili.

Izmed preostalega kriminala, ki se je dogajal včeraj, velja omeniti vlom na Drski v Novem mestu, kjer je nekdo vlomil v poslovne prostore in našel ter odnesel 400 evrov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Vinici pri Šmarjeti je nekdo z njive ukradel poljščine. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 100 evrov.

Na območju Vinice pri Črnomlju je nekdo skozi priprto okno vstopil v stanovanjsko hišo ter našel in odnesel 200 evrov in plašilno pištolo.

Nekaj pred 18. uro je v Sovinku pri Semiču nekdo izkoristil krajšo odsotnost oškodovanca in vlomil v avtomobil. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za 300 evrov škode.