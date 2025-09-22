Romi s solzivcem zaplinili novomeško Supernovo

Piše: Moja Dolenjska

V Supernovi v novomeškem Bršljinu se je v soboto popoldne odvijala cela drama. Po podatkih očividcev so se v omenjenem trgovskem centru spopadli trije Romi, pri čemer je eden izmed njih spustil solzivec. Zaradi omenjene jedke snovi so mnogi imeli težave z dihali in očmi, posebej otroci.

”V soboto okoli 16.30 ure smo bili obveščeni da je nekdo v trgovskem centru Supernova v Novem mestu spustil solzivec,” so potrdili na Policijski upravi Novo mesto. Na kraj so napotili policiste, ki so ugotovili, da sta 43-letni in 24-letni občan, po naših informacijah je šlo za Roma, zapuščala trgovski center, ko ju je pred vhodom pričakal tretji Rom. Ta je 43-letnika poškropil s solzivcem, zato je ta zbežal nazaj v notranjost objekta, kamor pa mu napadalec ni sledil. Vseeno je bilo v trgovskem centru veliko solzivca, zaradi česar so ljudje začeli množično odhajati ven.

Mnogi so imeli težave z dihanjem in pekočimi očmi. Težave so imeli predvsem otroci in dojenčki, ki so bili v času incidenta v trgovskem objektu. V Supernovi je namreč lokal z otroško igralnico, ki je v soboto popoldne običajno zelo dobro obiskan.