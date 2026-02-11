Rogovilež premetaval stole, vzrok za to so hitro našli

Piše: C. R.

Včeraj ob 15.05 je vroča kri zavrela enemu od gostov lokala v Kopru, zato so morali na pomoč poklicati može v modrem.

40-letnik iz Kopra je namreč zaman zahteval, da mu osebje lokala postreže alkoholno pijačo, zato je znorel in začel metati stole na terasi lokala in se drl ko jesihar. Očitno pri tem ni bil sam, saj mu je pri rogoviljenju pomagal tudi 55-letni pajdaš, ki s svojim nedostojnim početjem ni prenehal niti po prihodu policije, proti njim je mahal z rokami kot obseden.

Ko so ga policisti vendarle strokovno obvladali, so pri njem našli posušene rastlinske delce, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo, vendar bo to potrdila šele analiza. Sta pa oba rogovileža dobila za popotnico šop položnic.