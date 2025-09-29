Ribniški župan Pogorelc in policistka od napadalcev zahtevata odškodnino

Piše: Moja Dolenjska

Ribniški župan Samo Pogorelc in policistka, ki so ju med plesom na veselici junija napadli trije Romi, od napadalcev zahtevata 156.500 evrov odškodnine. Od tega Pogorelc 60.000 evrov, policistka pa 96.500.

Napada sta obtožena Arsen in Leonardo Novak iz Kočevja in mladoletnik, katerega identiteta pa zaradi mladoletnosti ni znana, naj bi pa bil v sorodu s prvima dvema. Tožilstvo 18-letnemu Leonardu in 25-letnemu Arsenu Novaku očita nasilništvo ter kaznivi dejanji povzročitve lahke in hude telesne poškodbe. Kot je zapisalo v obtožnici, naj bi do Pogorelca na veselici medtem ko je plesal s policistko, ki sicer takrat ni bila na službeni dolžnosti, pristopil mladoletnik in ga udari. Nato naj bi ga napadla še ostala dva. Pogorelc naj bi zaradi udarcev padel na tla, nato pa naj bi ga trojica še obrcala. Pri tem jo je skupila tudi policistka, ki se je županu postavila v bran.

Sojenje vsem trem se je sprva začelo na kočevskem okrajnem sodišču. Ker pa je tožilstvo obtožnico spremenilo tako, da jima je poleg nasilništva očita kaznivi dejanji povzročitve hude, in ne zgolj lahke telesne poškodbe, kot na začetku, se je s težo kaznivega dejanja spremenila tudi pristojnost sodišč. Tako bo vsem trem sodilo ljubljansko okrožno sodišče.

Predobravnavni narok za Arsena in Leonarda Novaka je bil v četrtek. Nobeden od njiju krivde ni priznal. Kljub temu, da so njun napad na telefone posneli očividci, se izgovarjata, da ju sploh ni bilo v bližini župana.

Ob koncu sojenja bo znano, ali bo sodišče Pogorelcu in policistki priznalo odškodnino, še najbolj verjetno pa je, da ju bo s tožbenim zahtevkom napotilo na ločeno pravdo, kjer se bo ugotavljala upravičenost in višina odškodnine.