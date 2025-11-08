Rešilec na nujni vožnji čelno v tovornjak, posledice tragične

Piše: C. R.

Da morajo tudi vozila na nujni vožnji upoštevati načela varne vožnje, ni treba posebej poudarjati. Žal tega ni upošteval voznik reševalnega vozila na območju Rogaške Slatine.

V Mestinju je namreč okoli 15. ure prišlo do nesreče, ko je voznik reševalnega vozila na nujni vožnji izgubil oblast nad vozilom zaradi prehitre vožnje. Zapeljal je na levo in trčil v tovornjak.

Posledice so bile strahotne, saj je bil 23-letni sopotnik v rešilcu takoj mrtev. Hudo ranjenega voznika pa so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor.

Ali je bil v reševalnem vozili še kdo, ni znano, prav tako ni znano, kaj se je zgodilo s tistim, ki je potreboval reševalno vozilo.