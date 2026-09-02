Tragično: Po starših za posledicami grozljive nesreče v Italiji umrla tudi deklica s Koroške

Piše: STA, C. R.

Zaradi posledic eksplozije, ki je pred dobrim tednom dni odjeknila v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije, je umrla tudi deklica, je sporočila Občina Ravne na Koroškem. Pred tem sta za posledicami eksplozije umrla njena starša. V ravenski občini je od danes razglašeno tridnevno žalovanje.

“V teh nepredstavljivo težkih trenutkih izražamo najgloblje in najbolj iskreno sožalje svojcem, družini, prijateljem ter celotni skupnosti, ki jo je ta neopisljiva tragedija prizadela. V znak spoštovanja do tragično preminulih ter neomajne solidarnosti z družino Jamnik-Kobolt je v Občini Ravne na Koroškem z današnjim dnem razglašeno tridnevno žalovanje. Občanke in občane, javne zavode, društva ter druge organizacije prosimo, da se pridružijo izrazu spoštovanja in sočutja do družine,” je na družbenih omrežjih in spletni strani zapisala Občina Ravne na Koroškem.

Tragično preminule družine se bodo v Župniji Kotlje spomnili ta petek z molitvijo ob 17.30 in z mašo ob 18. uri. Za pomoč družini je Župnijska Karitas Kotlje in Ravne odprla transakcijski račun, na katerem zbirajo sredstva za pomoč družini in kritje stroškov, povezanih s tragično nesrečo.

Podatki za nakazilo sredstev so Župnijska Karitas Ravne na Koroškem, Stara ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem, TRR: SI56 0247 0025 3884 626, odprt pri Novi Ljubljanski banki, NAMEN: Za družino Jamnik-Kobolt, BIC BANKE: LJBASI2X, SKLIC: 00 01092026, KODA NAMENA: CHAR, je še objavila Občina Ravne na Koroškem.

Kot je prejšnji teden poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, se je tragedija zgodila 25. avgusta okoli 20.30 v apartmaju, v katerem je živela družina. Po prvih ugotovitvah so se vsi trije pripravljali na večerjo, ko je prišlo do eksplozije, ki jo je morda povzročila plinska jeklenka. Po eksploziji je izbruhnil požar.

Opečenega 46-letnega moškega so takoj prepeljali v specializiran center za hude opekline v Palermu na Siciliji, a je kmalu podlegel poškodbam. Ta teden sta zaradi posledic tragične nesreče umrli tudi njegova 44-letna soproga in 10-letna hči. Deklico so zdravili v Bariju, njeno mati pa v Catanii, je prejšnji teden poročala Ansa.