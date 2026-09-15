Analitik Miran Videtič o Golobovi vladi v senci: “To ni vlada v senci, to je debatni krožek užaljenčkov”

Piše: Nova24tv.si

“Tam so se posedli in so se pravzaprav kot neki stari zagrenjenci pogovarjali o tem, kako prevarantsko se je zgodil preobrat v Sloveniji. To pač ni vlada v senci, to je nek debatni krožek užaljenčkov,” v zvezi z vzpostavitvijo Golobove vlade v senci, ki je v nedeljo pričela z delom, izpostavlja politični analitik Miran Videtič.

Na 100. dan delovanja četrte Janševe vlade je pričela delovati vlada v senci. Koordinacijo in vodenje ekipe je prevzel nekdanji premier Robert Golob. Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben pa so imena, ki so se Golobu pridružila pri kritiziranju aktualne oblasti. Bratuškova bo prevzela področje starejših in socialne varnosti, Logaj področje mladih in znanja, Boštjančič področje gospodarstva in javnih financ, Leben energetiko in infrastrukturo, Grah pa področja varnosti, reda in miru.

Političnega analitika Mirana Videtiča smo povprašali, kako gleda na oblikovanje vlade v senci. Zanimalo nas je, ali se mu zdi, da lahko takšna ekipa predstavlja politično in strokovno alternativo aktualni vladi, kot to sami vztrajajo. Po besedah analitika Mirana Videtiča je treba na ustanovitev vlade v senci gledati večplastno. “Noben razlog, včeraj smo to lahko videli, pa nima vsebinske narave. Torej, prvi razlog je ta, da je Golobu zanesljivo zelo težko padlo to, da je moral sestopiti iz oblasti,” je izpostavil in opomnil, da je Golob obljubljal dva mandata, ljudem v svoji bližnji okolici pa je obljubljal, da ni nobenih težav. “Spomnite se na barko v varnem pristanu in podobno. To je pravzaprav en razlog. Drug razlog je ta, da mora vendarle to neko ozko skupino ljudi, ki jih predvsem druži finančni interes, držati na kupu, da se mu ne razbežijo,” je pojasnil in izpostavil primer, ki ga je razkril Bojan Požar, in sicer da se je eden od njegovih ministrov v senci že ponujal ministrici Poloni Rifelj. “Lahko bi tukaj še naštevali še nekaj predvsem osebnih razlogov. Tukaj vsebinskih, državotvornih razlogov pravzaprav ni,” je jasen Videtič.

Sledilo je vprašanje glede sestave same vlade v senci. Včerajšnja seja vlade v senci je namreč izgledala kot nekakšna strankarska seja izvršilnega odbora stranke Gibanje Svoboda. Pri tem nas je zanimalo, ali je morda premalo upošteval interese drugih in je zdaj zamera ali preprosto ne želijo biti v Golobovi senci? “Robert Golob je verjetno še edini, ki ne dojame, da je politični projekt Robert Golob končan, da je pravzaprav politično truplo, ki ga v politiki drži zgolj še dejstvo, da na tem transakcijskem polu ni novega igralca, in dokler bo tako, bo on še lahko vegetiral na tem političnem polju.”

Ko se bo, gre lahko to po njegovih besedah v dve smeri: ali se bo nadaljevala transakcijska politika, ki je ugrabila levi pol, ali pa bo na levem političnem polu vendarle nastalo nekaj zglednega. “Torej neka res socialdemokratska stranka širokih pogledov, tipičnih socialdemokratskih pogledov, in ne samo stranka, ki bi bila kot privesek vsakokratnim novim obrazom. Zato mislim, da je včerajšnja vlada v senci, Aljuš Pertinač je to lepo poimenoval begunska vlada, pravzaprav ogledalo tega, kar sedaj naštevam. Našli so se v nekem hotelu, pravzaprav imajo visoke stroške, vidimo, da Svoboda skrbi za lifestyle dvojca Golob-Gaber še naprej. Tam so se posedli in so se pravzaprav kot neki stari zagrenjenci pogovarjali o tem, kako prevarantsko se je zgodil preobrat v Sloveniji,” je povedal v nadaljevanju in dodal, da to pač ni vlada v senci, ampak nek “debatni krožek užaljenčkov”. “Tako da jaz mislim, da iz tega prav dosti ne bo. Je pa seveda odvisno od aktualne vlade, ali bo ta svojo začrtano traso peljala naprej, mogoče tudi s kakšnimi spremembami, mogoče s kakšnim mehkejšim zunanjepolitičnim pogledom,” navaja in dodaja, da meni, da notranjepolitično delajo kar dobro.

Na vprašanje, ali je mogoče na podlagi včerajšnjega prizora priti do zaključka, da Golob izgublja zagon in da sorodne stranke nekako ne računajo več nanj, da iščejo smer, da se same pozicionirajo, je Videtič odgovoril z: “Absolutno.” “Mi danes težko govorimo o sorodnih strankah,” je pojasnil in dodal, da obstaja par posameznikov, ki še niso dojeli, v prvi vrsti Robert Golob, in pa Asta Vrečko, v zvezi s katero ocenjuje, da je netalentirana za politiko, saj ta pride z njim na razne tiskovke in mu potem kima. “Če pa pogledamo SD ali pa Luko Mesca, da ne govorim o Prerodu in drugih strankah, pa že kažejo znake distanciranja od Roberta Goloba. In tukaj se pravzaprav kaže, da je ta projekt narejen na silo, narejen tudi zaradi tega verjetno, da preusmeri pozornost iz težav Roberta Goloba, ko govorim o težavah, govorim o tej zgodbi tožilstva, o zgodbi, da se bodo počasi začele odkrivati zgodovine v Gen-I, in jaz mislim, da mu je to nekako platforma, da bo lahko v javnosti se drl o nepoštenem svetu in podobno,” je še povedal.