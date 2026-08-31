Stevanović: Tožilci so me obvestili, da je stekel kazenski postopek proti Golobu

Piše: Peter T. (Nova24tv)

Specializirano državno tožilstvo je obvestilo predsednika Državnega zbora RS Zorana Stevanovića, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek kazenskega postopka poslanca Roberta Goloba.

Stevanović je že obvestil poslanca Gibanja Svoboda Roberta Goloba in mandatno volilno komisijo, ki bodo za zaprtimi vrati odločali, ali predlagati imuniteto ali ne.

»Specializirano državno tožilstvo me je obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba, zaradi nedovoljenega dajanja daril,« je Stevanović povedal v izjavi za medije.

Gre za primer nekdanje ministrice Tatjane Bobnar o vmešavanju premierja Goloba v delo policije. Goloba je kazensko ovadila. Po odstopu s funkcije konec leta 2022 je namreč naznanila politične pritiske na policijo. »Da bi jaz ostala ministrica, bi moral nekdo izgubiti službo,« je povedala pred preiskovalno komisijo DZ.

Več sledi ….