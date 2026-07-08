Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi

Uprava RS za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih deset dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati.

Poleg tega je prepovedano odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je tudi kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112, poziva uprava.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Po napovedih Agencije RS za okolje bodo tudi v naslednjih dneh temperature dosegle ali presegle 30 stopinj Celzija. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta.

V zadnjih dneh je v naravnem okolju izbruhnilo že več požarov. Med drugim je v torek zjutraj izbruhnil požar v okolici Slovenske Bistrice na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu. Gasilcem ga je sredi dneva uspelo omejiti in pogasiti. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarja.

Po podatkih uprave pa je med drugim v torek zjutraj zagorelo tudi na pobočju Trstelja v Mestni občini Nova Gorica. Požar na površini okoli 1600 kvadratnih metrov so pogasili gasilci in rob požarišča izdatno zalili z vodo ter prekopali.