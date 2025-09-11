e-Demokracija
23.7 C
Ljubljana
četrtek, 11 septembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

PU Novo mesto: Policisti izsledili in prijeli 76 ilegalnih migrantov

KronikaMigracije
Fotografija je simbolična. (foto: Matic Štojs Lomovšek)

Piše: C. R., STA

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Mihalovec, Dobova, Obrežje, Kapele, Rakovec) izsledili in prijeli 21 državljanov Afganistana, 11 državljanov Bangladeša, 9 državljanov Pakistana, 8 državljanov Indije, 6 državljanov Nepala, 5 državljanov Irana, 4 državljane Sirije. 3 državljane Alžirije in po enega državljana Iraka, Egipta in Maroka. Na območju PP Črnomelj (Žuniči) pa so prijeli 6 državljane Maroka.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025