Prometna nesreča na gozdni poti pri Rašici: policija išče pobeglega voznika cross motorja

Piše: C. R.

Včeraj okoli 17. ure je na gozdni poti med vasema Rašica in Selo prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena kolesar in neznani voznik cross motorja rdeče-bele barve z odtenki oranžne, neznane znamke.

Po do sedaj znanih podatkih naj bi nesrečo povzročil nepravilno vozeči voznik cross motorja. Po trku je kolesarju nudil pomoč, nato pa se s kraja odpeljal, ne da bi mu dal svoje podatke. Kolesar se je hudo telesno poškodoval, a njegovo življenje ni ogroženo.

Opis pobeglega voznika:

Moški, star 20–30 let

Visok približno 170 cm, mišičaste postave

Oblečen v temnejše športne hlače in jakno

Na glavi temnejša čelada in očala

Policija poziva vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o nesreči ali pobeglem vozniku, da pokličejo na številko 113, anonimno številko 080 1200 ali se oglasijo na Policijski postaji Ljubljana Šiška, Podutiška cesta 88, Ljubljana, oz. pokličejo na (01) 583 37 00.