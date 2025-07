Pripor za 29-letnega pošiljatelja konoplje po pošti

Piše: C. R., STA

Koprski kriminalisti so junija pridržali 29-letnega Slovenca z območja Kopra, ki je poskušal aprila po pošti poslati 59 kilogramov konoplje. Osumljenca so s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je na predlog tožilstva zoper njega odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Policisti so ugotovili, da je osumljeni aprila preko hitre pošte poskušal dostaviti v tujino več kot 59 kilogramov prepovedane droge konoplja. Omenjena pošiljka je bila na sedežu dostavnega podjetja hitre pošte zasežena. Kriminalisti pa so na podlagi odredbe sodišča pretekli mesec opravili še hišno preiskavo pri osumljencu. Pri preiskavi je bilo dodatno zasežene še več kot tri kilograme prepovedane droge konoplja.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog je predpisana kazen zapora od enega do 10 let zapora.