Primer Šutar: Direktor policije pozive k odstopu razume kot del javne razprave

Piše: Spletni časopis
Na zelo nenavaden način so iz policije potrdili, da so izpustili Sabrijana Jurkoviča, ki je bil priprt po smrti Aleša Šutarja – Acota.
Ali je neuradna informacija POP TV, da je izpuščen, točna, sem jih pisno prosil. Poslali so obvestilo, iz katerega lahko le sklepamo, da se nanaša na primer Šutar in Jurkoviča. Piše pa to nikjer, ker ima policija prepoved obveščanja javnosti o podrobnostih, ki bi novinarjem in ljudem omogočale razumevanje. Pozneje pa so poslali še dodatno obvestilo, v katerem odgovarjajo tudi na zahteve po odstopu najnovejšega generalnega direktorja policije Damijana Petriča, ki je to šele od oktobra letos (in že tretji v mandatu te vlade), katerega ime s sporočilu tudi zamolčijo.
Prvo obvestilo je bilo takšno:
“Generalni direktor policije odločitve sodišč spoštuje. Odločitev o odpravi pripora je del sodnega postopka ki še ni zaključen.
Policija svoje naloge izvaja v skladu z zakonodajo ter v sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom.
V okviru predkazenskega postopka je policija izvedla vse potrebne aktivnosti za razjasnitev okoliščin kaznivega dejanja, zoper osumljenca podala kazensko ovadbo in ga privedla na pristojno sodišče. Na tej podlagi je sodišče uvedlo sodno preiskavo in odredilo pripor.
V policiji ves čas spremljamo tudi informacije, ki so se po prijetju osumljenca pojavile v javnosti. Te informacije preverjamo in strokovno vrednotimo ter izvajamo dodatne aktivnosti v okviru svojih pristojnosti. Naš cilj je, da se ugotovijo vsa dejstva in okoliščine primera ter da storilec kaznivega dejanja, ko so za to izpolnjeni zakonski pogoji, za svoja dejanja tudi odgovarja.
Zaradi zagotavljanja javnega reda in varnosti ter preprečevanja morebitnih izgredov je generalni direktor policije na območje Policijske uprave Novo mesto napotil dodatne kriminaliste, ki izvajajo poostrene aktivnosti.
Generalni direktor policije svoje naloge opravlja zakonito in odgovorno v okviru zakonsko določenih pristojnosti.”
V začetku novembra sem po pogrebu 48 letnega Aleša Šutarja – Acota poročal o neuradnih informacijah, da bi naj povzročitve smrti policija osumila napačnega Roma. Šutarja bi naj ne udaril Sabrijan Jurkovič, ki ga je policija priprla, ampak njegov 20 letni bratranec Samir. Informacij ni bilo mogoče preveriti. Policija še imena pokojnega Šutarja ni smela zapisati, še manj pa, da je bil ta žrtev spopada z Romi in koga v romski skupnosti sumijo, da je povzročil smrt. Tudi romske skupnosti nikoli ne omenjajo. Ne smejo.
POP TV pa danes poroča, da je policija po njihovih informacijah izpustila 21-letnega osumljenca za napad na Šutarja, v katerem je Šutar, ki je prišel pomagat svojemu otroku, zaradi hudih poškodb umrl. Imena, da gre za Jurkoviča, na POP TV ne zapišejo, držijo se pravil oblasti, da javnost nima pravice vedeti za imena in priimke in ne za druge podrobnosti.
A priprt je bil le Jurković. In po informacijah očividcev pa je šlo nesporno za konflikt, v katerega so bili vpleteni Romi in tega prikrivanja oblasti nič ne spremenijo.
Zapletlo se je ta teden na sodišču, o čemer je podrobno poročal časopis Dnevnik, kjer se je odvetnik osumljenega Jurkoviča skliceval na izjave več prič, da so osumili napačno osebo in da naj bi Šutarja udaril nekdo drug iz skupine, domnevno bratranec Jurkoviča.
Policijo sem prosil za pojasnilo, ali je bil osumljeni res izpuščen. O tem, da so priprli osumljenca so namreč obveščali javnost in je prav, da obvestijo tudi, če je izpuščen. Pa čeprav brez imen in drugih podatkov, ki omogočajo identifikacije, za koga v resnici gre in kašen je bil konflikt.
Iz policije so mi poslali obvestilo, v katerem ne piše, na kaj se nanaša, zdi se pa, da s tem potrjuje izpustitev osumljenega.
V soboto popoldan pa so o primeru, ki se nanaša na neznano koga, poslali še dodatno bolj obsežno sporočilo za javnost, po katerem lahko ugibamo, kaj se dogaja, v njem pa odgovarjajo tudi na zahteve po odstopu najnovejšega generalnega direktorja policije Damijana Petriča, ki je to šele od oktobra letos (in že tretji v mandatu te vlade), katerega ime tudi zamolčijo.
Tako:
“Policija deluje zakonito in strokovno ter bo storila vse, kar je v njeni pristojnosti, da se razjasnijo vse okoliščine primera in zagotovi varnost ljudi – sporočilo za javnost
Policija razume zaskrbljenost in dvome javnosti ob izpustitvi osebe iz pripora v primeru smrti moškega v Novem mestu. Gre za tragičen dogodek z močnim družbenim odmevom, zato so čustveni odzivi ljudi razumljivi in jih jemljemo resno. Ob tem je pomembno pojasniti tudi pravni in procesni okvir delovanja policije.
V konkretnem primeru so kriminalisti in policisti izvedli intenzivno, strokovno in zakonito kriminalistično preiskavo. Policija ima po odvzemu prostosti v predkazenskem postopku zakonsko omejen čas, in sicer največ 48 ur, da zbere dokaze za utemeljitev suma in morebitnih pripornih razlogov. V tem okviru je policija opravila vsa potrebna dejanja in zbrala razpoložljive dokaze.
Na podlagi zbranega gradiva je državni tožilec po zaslišanju osumljenca predlagal odreditev pripora, o katerem je nato neodvisno odločil preiskovalni sodnik. Dejstvo, da je bil pripor odrejen in kasneje tudi podaljšan, potrjuje, da so bili v tistem trenutku izpolnjeni zakonski pogoji za obstoj utemeljenega suma in pripornih razlogov, ter da je policija preiskavo opravila strokovno.
Pomembno je poudariti, da izjave oseb, podane policiji v predkazenskem postopku, nimajo enake procesne teže kot izjave prič, podane pred sodiščem v fazi sodne preiskave. Policija na kasnejši potek zaslišanj, način pričanja ali morebitne spremembe izjav v sodnem postopku nima vpliva.
Odločitev sodišča o odpravi pripora temelji na presoji dokaznega standarda v kasnejši fazi postopka in je v izključni pristojnosti neodvisnega sodstva. Ta odločitev ne pomeni, da policija ni opravila svojega dela, niti ne pomeni zaključka kazenskega postopka.
Policija spoštuje odločitve sodišč in zavrača očitke o slabem ali nestrokovnem delu ter politizaciji. Deluje zakonito, strokovno in nepristransko, na podlagi zakonov in ne po političnih usmeritvah. Poskusi, da se kazenski postopek uporablja za politične obračune, ne prispevajo k razjasnitvi primera in ne krepijo zaupanja v pravno državo.
Generalni direktor policije ob tem poudarja:
“Policija je ravnala zakonito in strokovno, odločitev o priporu pa je v pristojnosti sodišča, preiskava pa se nadaljuje.
Pozive k odstopu razumem kot del javne razprave, vendar stabilnost in neodvisnost policije ne smeta postati predmet političnih pritiskov. Moja dolžnost je zagotoviti zakonito in strokovno delovanje policije ter varnost ljudi, kar bom opravljal tudi naprej.”
Policija v kazenskem postopku deluje pod usmerjanjem pristojnega državnega tožilstva in bo v tem okviru storila vse, kar je v njeni pristojnosti, za odkritje, preveritev in potrditev vseh relevantnih dejstev ter morebitnih novih dokazov.
Zaradi občutka negotovosti, ki ga je pri ljudeh povzročila odločitev o izpustitvi osebe, policija na območju Novega mesta in širše zagotavlja okrepljeno prisotnost in preventivne aktivnosti, usmerjene v varovanje javnega reda in varnosti.
Policija bo tudi v prihodnje tesno sodelovala z lokalno skupnostjo in drugimi pristojnimi institucijami. Javnost pozivamo k umirjenosti in zaupanju v delovanje institucij pravne države, saj je le zakonit, strokoven in nepristranski postopek lahko temelj pravične odločitve.”