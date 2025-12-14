Primer Šutar: Direktor policije pozive k odstopu razume kot del javne razprave

Piše: Spletni časopis

Na zelo nenavaden način so iz policije potrdili, da so izpustili Sabrijana Jurkoviča, ki je bil priprt po smrti Aleša Šutarja – Acota.

Ali je neuradna informacija POP TV, da je izpuščen, točna, sem jih pisno prosil. Poslali so obvestilo, iz katerega lahko le sklepamo, da se nanaša na primer Šutar in Jurkoviča. Piše pa to nikjer, ker ima policija prepoved obveščanja javnosti o podrobnostih, ki bi novinarjem in ljudem omogočale razumevanje. Pozneje pa so poslali še dodatno obvestilo, v katerem odgovarjajo tudi na zahteve po odstopu najnovejšega generalnega direktorja policije Damijana Petriča, ki je to šele od oktobra letos (in že tretji v mandatu te vlade), katerega ime s sporočilu tudi zamolčijo.

Prvo obvestilo je bilo takšno:

“Generalni direktor policije odločitve sodišč spoštuje. Odločitev o odpravi pripora je del sodnega postopka ki še ni zaključen. Policija svoje naloge izvaja v skladu z zakonodajo ter v sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom. V okviru predkazenskega postopka je policija izvedla vse potrebne aktivnosti za razjasnitev okoliščin kaznivega dejanja, zoper osumljenca podala kazensko ovadbo in ga privedla na pristojno sodišče. Na tej podlagi je sodišče uvedlo sodno preiskavo in odredilo pripor. V policiji ves čas spremljamo tudi informacije, ki so se po prijetju osumljenca pojavile v javnosti. Te informacije preverjamo in strokovno vrednotimo ter izvajamo dodatne aktivnosti v okviru svojih pristojnosti. Naš cilj je, da se ugotovijo vsa dejstva in okoliščine primera ter da storilec kaznivega dejanja, ko so za to izpolnjeni zakonski pogoji, za svoja dejanja tudi odgovarja. Zaradi zagotavljanja javnega reda in varnosti ter preprečevanja morebitnih izgredov je generalni direktor policije na območje Policijske uprave Novo mesto napotil dodatne kriminaliste, ki izvajajo poostrene aktivnosti. Generalni direktor policije svoje naloge opravlja zakonito in odgovorno v okviru zakonsko določenih pristojnosti.”

V začetku novembra sem po pogrebu 48 letnega Aleša Šutarja – Acota poročal o neuradnih informacijah, da bi naj povzročitve smrti policija osumila napačnega Roma. Šutarja bi naj ne udaril Sabrijan Jurkovič, ki ga je policija priprla, ampak njegov 20 letni bratranec Samir. Informacij ni bilo mogoče preveriti. Policija še imena pokojnega Šutarja ni smela zapisati, še manj pa, da je bil ta žrtev spopada z Romi in koga v romski skupnosti sumijo, da je povzročil smrt. Tudi romske skupnosti nikoli ne omenjajo. Ne smejo.

POP TV pa danes poroča, da je policija po njihovih informacijah izpustila 21-letnega osumljenca za napad na Šutarja, v katerem je Šutar, ki je prišel pomagat svojemu otroku, zaradi hudih poškodb umrl. Imena, da gre za Jurkoviča, na POP TV ne zapišejo, držijo se pravil oblasti, da javnost nima pravice vedeti za imena in priimke in ne za druge podrobnosti.

A priprt je bil le Jurković. In po informacijah očividcev pa je šlo nesporno za konflikt, v katerega so bili vpleteni Romi in tega prikrivanja oblasti nič ne spremenijo.

Zapletlo se je ta teden na sodišču, o čemer je podrobno poročal časopis Dnevnik, kjer se je odvetnik osumljenega Jurkoviča skliceval na izjave več prič, da so osumili napačno osebo in da naj bi Šutarja udaril nekdo drug iz skupine, domnevno bratranec Jurkoviča.

Policijo sem prosil za pojasnilo, ali je bil osumljeni res izpuščen. O tem, da so priprli osumljenca so namreč obveščali javnost in je prav, da obvestijo tudi, če je izpuščen. Pa čeprav brez imen in drugih podatkov, ki omogočajo identifikacije, za koga v resnici gre in kašen je bil konflikt.

Iz policije so mi poslali obvestilo, v katerem ne piše, na kaj se nanaša, zdi se pa, da s tem potrjuje izpustitev osumljenega.

V soboto popoldan pa so o primeru, ki se nanaša na neznano koga, poslali še dodatno bolj obsežno sporočilo za javnost, po katerem lahko ugibamo, kaj se dogaja, v njem pa odgovarjajo tudi na zahteve po odstopu najnovejšega generalnega direktorja policije Damijana Petriča, ki je to šele od oktobra letos (in že tretji v mandatu te vlade), katerega ime tudi zamolčijo.

Tako: