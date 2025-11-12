Priča kot napadalca na župana Pogorelca prepoznala Roma Arsena Novaka

Piše: Moja Dolenjska

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje Romoma Leonardu in Arsenu Novaku, ki naj bi junija na prireditvi skupaj s še enim mladoletnikom napadla ribniškega župana Sama Pogorelca in policistko. Zaslišali so tudi eno od prič, ki je Arsena Novaka prepoznala kot enega od napadalcev na župana.

Na obravnavi je bil zaslišan sodni izvedenec medicinske stroke, travmatolog Matjaž Veselko, ki je ocenil, da sta imela Pogorelc in policistka več lažjih poškodb, njihov skupek pa je bila težja telesna poškodba. Prav tako je dejal, da je šlo pri obeh za začasno iznakaženost, saj poškodbe niso pustile trajnih posledic, oba pa sta imela zaradi poškodb začasno zmanjšano sposobnost za delo.

V svojem izvedenskem mnenju je ocenil, da bi Pogorelc zaradi prejetih udarcev lahko izgubil zavest. Več prič je namreč ocenilo, da je zavest za kratek čas izgubil, v Zdravstvenem domu Ribnica, kjer so ga pregledali, pa so ocenili, da zavesti ni izgubil.

Sodnico Nejo Bizjak je zanimalo, v kolikšni meri gre za subjektivno presojo poškodb in kaj je mogoče znotraj medicinske stroke oceniti objektivno. Veselko je pojasnil, da lahko v medicini objektivno “določijo le neko deformacijo”.

Zagovornik Leonarda Novaka Andrej Žabjek je ugotavljal, da gre glede na pojasnilo sodnega izvedenca le za subjektivno oceno telesnih poškodb in skaženosti, ter je predlagal zaslišanje drugega sodnega izvedenca. Sodišču je predlagal, da to nalogo naloži ljubljanski medicinski fakulteti. S tem se je strinjal tudi zagovornik Arsena Novaka Milan Krstić, prošnji pa ni oporekala niti tožilka Maja Ulčar.

Obtožena Arsen in Leonardo Novak krivde ne priznavata. Leonardo zatrjuje, da je sicer bil na plesišču, videl pretep, a vanj da ni bil vpleten. Arsen pa trdi, da je ves čas na veselici preživel ob škarpi nekaj deset metrov stran, videl ni nič posebnega, na plesišču ni bil. A na laž ga je postavilo včerajšnje pričanje 21-letnega študenta.

»Na desni strani plesišča je nenadoma postalo nemirno, ljudje so se odmikali, videl sem, kako nekdo tepe župana. Kakšnih deset udarcev je prejel, leteli so z vseh strani. Ko je padel na tla, je sledila še brca ali dve,« je opisal dogajanje. Napadalca, videl je le enega, je opisal kot srednje visokega, nekoliko močnejšega, v temih oblačilih, starega okoli 25 let. Od prej ga ni poznal. 21-letnik je na policiji opravil prepoznavo, med desetimi fotografijami je izbral osebo, ki je tepla župana. Na prošnjo sodnice, naj se obrne po dvorani in pove, ali prepozna koga v njej, je bil jasen: »Osebo na moji levi. To je napadalec, ki sem ga videl.« Pokazal je Arsena Novaka.