Prava drama v Celju: pretep in še serija prometnih nesreč

Piše: C. R.

Celjska policijska uprava poroča, da so imeli opravka s precej bizarnim dogodkom. V jutranjih urah se je namreč na Teharski cesti v Celju zgodil “aufbiks”, v lase so si skočili trije, nato pa so se z dvema voziloma odpeljali proti centru Celja.

Očitno pa s tem ni bilo konec bizarnosti, saj je eden od njih trčil v osebno vozilo, ki je pred njim pravilno ustavilo pri rdeči luči na semaforju. Možje v modrem so povzročitelja temeljito preiskali in ugotovili, da je imel na vozilu nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu, hitri test pa je pokazal prisotnost kokaina v organizmu. Pred tem pa je zaradi vožnje po pločniku trčil še v eno vozilo.

27-letnemu povzročitelju prometne nesreče so zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih drog najprej odredili strokovni pregled, zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje pa ga bodo tudi kazensko ovadili. Kot so sporočili, gre za starega znanca policije, saj so ga v zadnjem obdobju že dvakrat ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje in večkrat obravnavali tudi zaradi različnih cestno prometnih prekrškov. No, tokrat so mu v roke stisnili še plačilni nalog zaradi kršenja javnega reda in miru zaradi jutranjega pretepa, prav tako ostalima dvema vročekrvnežema.

So pa zaradi nevarne vožnje sinoči v Celju obravnavali še enega grešnika, ki je nepravilno prehiteval kar v križišču. 22-letnik je zato trčil v tovorno vozilo, le-to je odbilo v drog obcestne razsvetljave, ki se je podrl in padel na naproti vozeče vozilo. Na srečo ni bil v trčenju nihče poškodovan. Alkotest je pokazal, da je 22-letni povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V krvi je imel več kot poldrugi promil alkohola. Ker je vozil brez vozniškega dovoljenja, so mu vozilo zasegli, ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje seveda sledi. Tudi omenjeni 22-letnik je že stari znanec policije, a ga očitno ne izuči prav nič.