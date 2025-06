Prava drama na avtocesti pri Ljubljani: vozil v nasprotno smer in povzročil nesrečo

Piše: C. R.

Včeraj pozno zvečer se je na avtocesti, ki povezuje Ljubljano z Gorenjsko, dogajala prava drama, ki bi se lahko končala tudi tragično.

Okoli 22. ure je policija dobila obvestilo o vozniku, ki je na avtocesti na relaciji Brdo – Koseze vozil v nasprotno smer. V nadaljevanju je povzročil prometno nesrečo, v kateri so bila udeležena tri vozila, tri osebe pa so bile pri tem lažje telesno poškodovane.

Na kraju dogodka so predrzneža preiskusili tudi z alkotestom. Testiranje je potrdilo sume, saj je “pihnil” za več kot promil. Odredili so mu dodaten strokovni pregled, policija pa nadaljuje z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

No, že zdaj pa je jasno, da bo objestnežu vozniško dovoljenje šlo po gobe, zaradi več hudih prekrškov bo moral tudi krepko seči v denarnico, čaka ga tudi snidenje s sodnikom. Sreča v nesreči pa je, da pri svojem početju ni nikogar ubil. Do sedaj znane vožnje v nasprotno smer so se namreč končale tudi tragično.