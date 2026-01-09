Pozor, danes možna poledica in žled!

Piše: C. R.

Danes bo oblačno, občasno se bodo pojavljale rahle krajevne padavine. Deloma bo deževalo, deloma snežilo. Možna je poledica. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, ob morju okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bodo pojavljale plohe, lahko tudi snežne, ki bodo verjetnejše na severu. Lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, v Zgornjesavski dolini okoli -6 stopinj Celzija.

V soboto bo sprva še oblačno, dopoldne bodo padavine povečini ponehale. Čez dan se bo oblačnost ponekod tudi tanjšala in trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem na severovzhodu Slovenije bo popoldne in zvečer velika verjetnost poledice in žleda.

Obeti: V nedeljo bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo v večjem delu Slovenije postopno razjasnilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V ponedeljek bo sprva precej jasno z mrzlim jutrom. Čez dan bo na nebu nekaj prosojnih kopren.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je ciklon z vremensko fronto. Od jugozahoda prehodno priteka k nam toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, občasno bodo krajevne padavine. Na območju Alp bo snežilo, drugod povečini rahlo deževalo. Predvsem v Panonski nižini bo možna poledica. Jugo vzdolž Jadrana bo postopno slabel. V soboto bo sprva nekaj snežnih ploh, čez dan pa se bo večinoma zmerno do pretežno oblačno.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev prehodno povečala, v soboto čez dan pa postopno popustila.