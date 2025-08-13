Poroka v Tunjicah se je zelo slabo končala: svatje okradeni in šokirani

Piše: Moja Dolenjska

V uredništvo smo prejeli podatke o skoraj neverjetnem dogajanju ob koncu tedna. V Tunjicah nad Kamnikom je v cerkvi Svete Ane potekala poroka, ki se je končala s solzami v očeh.

Povabljeni gostje so kuverte z denarjem za mladoporočenca nič hudega sluteč puščali v zaklenjenih vozilih z namenom, da jim darilo predajo po koncu obreda. Ko pa so nato gostje in svatje prišli do svojih vozil, so ugotovili številne vlome. Naš vir poroča, da je bilo ukradeno skupno okoli 15 tisoč evrov.

Poklicali so policiste s Policijske postaje Kamnik. Storilci pa so pobegnili v smeri Dolenjske, kjer jih naj bi prijeli policisti. Šlo naj bi za mladoletne osebe, navaja vir, kot takšne jih naj bi policisti nato tudi izpustili na prostost, denarja pa ni bilo nikjer več.

Prisotni na poroki so bili šokirani, navajajo, da ni nihče pričakoval, da bi v Tunjice nad Kamnikom, pred cerkev Svete Ane, lahko prišli pripadniki etične skupine – “občani”, če se izrazimo skladno z zahtevami enega od romskih društev.

Domačini še navajajo, da v zadnjem času opažajo, kako mladoletne pripadnike etične skupnosti s kombiji vozijo okrog, da ti nato lahko kradejo po cerkvah, pokopališčih in celo gorskih poteh.

Policija krajo potrdila

Podatki so se tudi nam v uredništvu, vsega hudega navajenemu, zdeli res neverjetni. Informacije smo nato preverili na policiji. S Policijske uprave Kranj so nam danes krajo potrdili. Navedli so, da so bili kranjski policisti o dogodku obveščeni v soboto, 9. avgusta 2025, nekaj čez 18. uro. “Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da so zaenkrat še neznani storilci v soboto čez dan, na enem izmed dogodkov na območju Tunjic v občini Kamnik, vlomili v več parkiranih avtomobilov. Policisti so z ogledi oškodovančevih avtomobilov ugotovili, da so si storilci z nasilnim odpiranjem vrat iz nekaterih avtomobilov prilastili denar, pri nekaterih pa je ostalo pri poskusu, saj si iz njih niso ničesar prilastili. Poteka intenzivno zbiranje obvestil za izsleditev storilcev in o vseh okoliščinah dejanj ter bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo.

S podatkom, da bi bile osebe dobljene ne razpolagamo,” so dodali.

Tako pravi policija, mi pa dodajmo, da je res skrajno nenavadno, da v PU Kranj o tem v svojem poročilu o dnevnih dogodkih čez vikend niso namenili niti besede. Tudi glede na nekatere druge indice se zato lahko upravičeno sprašujemo, ali smo v državi res priča prikrivanju podatkov, ko gre za pripadnike določene skupine ljudi? S čimer se v bistvu krije vladajoča elita in ne tisti, ki počenjajo kazniva dejanja.

Odgovor s PU Kranj