Popivanje se je slabo končalo, a imel je srečo v nesreči

Piše: C. R.

Nekaj po 20. uri so bili na policiji obveščeni o prometni nesreči na lokalni cesti pri kraju Verdun.

Policisti PP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 66-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

No, izkazalo se je, da je imel nesrečnik očitno še srečo v nesreči, saj so preverili njegovo psihofizično stanje, ki pa ni bilo prav nič zgledno. Možakar je imel namreč dva promila alkohola v krvi, kar pomeni, da je bil konkretno “moker pod streho” in ni bilo presenetljivo, da ni mogel obvladati avtomobila. Sankcije seveda sledijo.

Ukrepali pa bodo tudi proti 43-letnemu vozniku, ki so ga zalotili na območju Cerkelj ob Krki. Grešnik namreč ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.