V novi Demokraciji preberite: Slovenija in Izrael odpirata novo poglavje sodelovanja

Piše: Petra Janša

V sredo, 9. septembra 2026, se je v Ljubljani zgodil zgodovinski premik. Izrael je uradno odprl svoje prvo rezidenčno veleposlaništvo v Republiki Sloveniji.

Dogodek, ki ga je zaznamovala prisotnost izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in njegovega slovenskega kolega Toneta Kajzerja, ni le diplomatski mejnik. Je jasen signal, da se po letih ohlajenih odnosov in političnih napetosti odpira novo poglavje – poglavje, v katerem lahko Slovenija in Izrael zgradita močno, vzajemno koristno partnerstvo, zlasti na gospodarskem področju. Ob tem je zunanji minister Kajzer jasno poudaril, da si želimo z Izraelom odprtega, rednega in vsebinsko političnega dialoga, s katerim si med prijatelji izmenjujemo stališča in krepimo sodelovanje na področjih, na katerih imamo skupne interese.

Politični preobrat v prid gospodarstva

Odprtje veleposlaništva prihaja v pravem trenutku. Nova slovenska vlada pod vodstvom Janeza Janše je že v prvih mesecih pokazala, da visoko ceni prijateljstvo z Izraelom – edino stabilno demokracijo na Bližnjem vzhodu in enim najbolj inovativnih gospodarstev na svetu. Izraelski zunanji minister Gideon Sar je ob tem izrazil globoko hvaležnost in dejal, da je to zgodovinski dan ter pomemben trenutek v odnosih med državama. Ob tem se je zahvalil aktualni vladi za izkazano prijateljstvo in poudaril, da gre za investicijo v skupne odnose. Prejšnja oblast pod vodstvom Roberta Goloba je odnose z Jeruzalemom sistematično slabšala s politiziranim priznanjem »palestinske države«, embargi, prepovedmi in retoriko, ki je bila bližje uličnim protestom kot državniškemu razmišljanju. Zdaj se stvari vračajo v normalne tirnice, kar je odlična novica tako za diplomacijo kot za celotno slovensko gospodarstvo.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!