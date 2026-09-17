(PREJELI SMO) Kdo ne zna računati v kabinetu predsednice republike?

Piše: Alenka Orel, društvo Zlata Slovenija

Tole pa je že resen kiks. Urad predsednice je medijem sporočil, da je Aleš Musar 31. avgusta prejel 1.886,38 evra nadomestila.

Hkrati je isti Urad povedal, da je nadomestilo za zakonca predsednika oziroma predsednice določeno v višini 15 odstotkov bruto plače predsednice republike.

In zdaj račun:

7.909,22 € × 15 % = 1.186,38 €

Ne 1.886,38 €.

Razlika?

700 evrov – Sedemsto evrov ni zaokroževanje. Ni tipkarska vejica. In ni računovodska malenkost.

Zato imam zelo preprosto vprašanje:

KDO JE IZRAČUNAL 1.886,38 € IN NA PODLAGI KATEREGA OBRAČUNA?

Če je zakonska osnova res 15 odstotkov bruto plače predsednice, potem številke preprosto ne sedijo.

In zdaj pričakujem nekaj, kar bi moralo biti pri javnem denarju samoumevno:

URADNI OBRAČUN.

Ne političnega pojasnila, ne naknadnega pojasnjevanja, ne nove številke, ko novinarji odkrijejo napako.

Pokažite dokument, iz katerega je razvidno, kako ste prišli do 1.886,38 evra.

Če je bila številka napačno posredovana, naj Urad pove, kdo je naredil napako in zakaj.

Če pa je 1.886,38 evra pravilni znesek, naj Urad pojasni, katera je dejanska pravna in računska podlaga za ta znesek.

Kajti pri javnem denarju velja zelo preprosto pravilo: izračun mora biti pravilen.