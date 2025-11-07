Policisti v Trzinu odkrili prirejene prostore za gojenje konoplje

Piše: C. R.

Domžalski policisti so včeraj na območju Trzina, na podlagi sodne odredbe, opravili hišno preiskavo pri dveh osumljencih zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Med preiskavo so odkrili in zasegli tri prirejene prostore za gojenje konoplje, opremo in pripomočke za gojenje, več kot sto sadik konoplje ter približno 300 gramov posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Vsi zaseženi predmeti so bili zavarovani in poslani v nadaljnjo analizo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper znana osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.