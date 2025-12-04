Policisti obravnavali več vlomov na območju Ljubljane in okolice

Piše: C. R.

V zadnjih dneh so policisti Policijske uprave Ljubljana obravnavali več vlomov v stanovanjske hiše in druge objekte.

Na območju Unca je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil nakit, s čimer je lastnika oškodoval za približno 5000 evrov.

Podobno se je zgodilo tudi na območju Litije, kjer je storilec po vlomu v hišo odtujil gotovino v vrednosti okoli 2000 evrov. V Vodicah je neznanec vlomil v klet stanovanjske hiše in odnesel obutev ter kolesarsko opremo, škoda pa je ocenjena na približno 1000 evrov.