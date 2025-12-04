Policisti obravnavali več vlomov na območju Ljubljane in okolice

Piše: C. R.
V zadnjih dneh so policisti Policijske uprave Ljubljana obravnavali več vlomov v stanovanjske hiše in druge objekte.
Na območju Unca je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil nakit, s čimer je lastnika oškodoval za približno 5000 evrov.
Podobno se je zgodilo tudi na območju Litije, kjer je storilec po vlomu v hišo odtujil gotovino v vrednosti okoli 2000 evrov. V Vodicah je neznanec vlomil v klet stanovanjske hiše in odnesel obutev ter kolesarsko opremo, škoda pa je ocenjena na približno 1000 evrov.
Na Bežigradu v Ljubljani je bil tarča vloma poslovni prostor, iz katerega je storilec odtujil kolo in električno orodje. Škoda v tem primeru znaša nekaj tisoč evrov.Policija v vseh primerih nadaljuje s preiskavo in poziva vse, ki bi karkoli vedeli o storilcih ali imajo koristne informacije, naj se javijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo anonimno številko 080 1200.