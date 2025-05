Policija prijela moškega, ki naj bi na območju Viča ogovarjal otroka

Piše: C. R.

Ljubljanski policisti so zaradi sumov kaznivega dejanja prijeli moškega, ki je na območju Viča v družbi še ene osebe ogovarjal otroka. Prostost so odvzeli državljanu Afganistana z urejenim prebivanjem na območju Ljubljane. Kriminalisti vodijo intenzivno preiskavo, v kateri preverjajo okoliščine dogodka, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

O domnevnem dogodku so starše obvestili tudi na eni od ljubljanskih osnovnih šol. Med vikendom naj bi k skupinici otrok pristopila njim neznana odrasla oseba in enemu od otrok ponujala sladkarijo, denar in listek z napisom, ki naj bi vseboval uporabniško ime profila na enem od socialnih omrežij, so zapisali.

Kriminalisti na Policijski upravi Ljubljana vodijo intenzivno preiskavo dogodka, v kateri preverjajo vse okoliščine. Izvedeni bodo tudi vsi ukrepi za zaščito otroka in drugih vpletenih.