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Policija pridržala morilca z Vuhreda

Kronika
Simbolična fotografija (Foto: Pixabay)

Piše: C. R. 

Policija je nekaj pred polnočjo na območju Vuhreda prijela 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega umora 36-letne partnerke. Ob prijetju se ni upiral.

Po končanih preiskovalnih dejanjih ga bodo zaradi suma umora s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Moški je partnerko v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda z nožem smrtno poškodoval, nato pa pobegnil. Policija ga je po obsežni iskalni akciji, v kateri so sodelovali policisti, kriminalisti, vodniki službenih psov, droni, helikopter in konjenica, prijela v bližini kraja kaznivega dejanja.

Za kaznivo dejanje umora je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.

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