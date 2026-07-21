Policija pridržala morilca z Vuhreda

Piše: C. R.
Policija je nekaj pred polnočjo na območju Vuhreda prijela 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega umora 36-letne partnerke. Ob prijetju se ni upiral.
Po končanih preiskovalnih dejanjih ga bodo zaradi suma umora s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.
Moški je partnerko v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda z nožem smrtno poškodoval, nato pa pobegnil. Policija ga je po obsežni iskalni akciji, v kateri so sodelovali policisti, kriminalisti, vodniki službenih psov, droni, helikopter in konjenica, prijela v bližini kraja kaznivega dejanja.
Za kaznivo dejanje umora je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.