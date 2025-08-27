Policija potrdila: Streljali v treh romskih naseljih

Piše: Moja Dolenjska

Na novomeški policijski upravi so potrdili, da je v treh dolenjskih romskih naseljih sinoči prišlo do streljanja, pri čemer pa po zdajšnjih podatkih na srečo ni bil nihče poškodovan.

Kot so zapisali, so sinoči prejeli več obvestil občanov, da so slišali streljanje na območju novomeškega romskega naselja Brezje ter dveh šentjernejskih romskih naseljih, Dobruška vas in Mihovica.

“Policisti so se na vsa obvestila nemudoma odzvali in preverili okoliščine. Po do sedaj zbranih obvestilih nihče ni bil poškodovan in prav tako nismo prejeli informacij o morebitni premoženjski škodi,” so zapisali.

Ker je postopek še v teku in zaradi varovanja interesa preiskave, policija podrobnejših informacij še ne more posredovati. “Poudarjamo pa, da policija takšne dogodke obravnava z največjo resnostjo, pri čemer je naše glavno vodilo zagotavljanje varnosti ljudi ter strokovno in profesionalno vodenje postopkov,” so zapisali za naš portal.