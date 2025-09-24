Policija potrdila nov primer streljanja v romskem naselju

Piše: C. R.

V ponedeljek malo po 18.00 uri so bili varuhi reda obveščeni o streljanju v romskem naselju Brezje v Novem mestu.

Takoj so na kraj napotili več policijskih patrulj, da bi preverili stanje Pri tem so streljanje dejansko zaznali in na kraju zalotili 38-letnega moškega, ki je v rokah držal puško. Policisti so mu takoj odvzeli prostost in mu odredili pridržanje, ter nadaljevali z zbiranjem obvestil. Strelcu so lovsko puško znamke CZ, cal. 7, 64mm, za katero ni imel dovoljenja, tudi zasegli.

Zoper storilca bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja Povzročitve splošne nevarnosti za kar je zagrožena kazen zapora do pet let.