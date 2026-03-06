Policija pojasnila, zakaj je streljala na “nožarja” iz Most

Piše: C. R.

Včeraj okoli 16.30 so bili policisti napoteni na nujni interventni dogodek na območju ljubljanskih Most, kjer je po prvih obvestilih oseba ogrožala življenje mimoidočih.

Ob prihodu na kraj je moški z noži aktivno napadel policiste. Policisti so ga z večkratnimi jasnimi ukazi opozarjali, naj preneha z napadom, vendar moški tega ni upošteval in je z ogrožanjem nadaljeval.

Da bi odvrnili protipraven in neposreden napad na svoje življenje, so policisti uporabili strelno orožje. “V okvir varstva osebnih podatkov lahko potrdimo, da je 25 – letni moški, državljan R. Slovenije, na kraju umrl,” so sporočili s policije. Neuradno naj bi šlo za moškega, ki je že lani podobno rogovilil na Bavarskem dvoru.

Opravljen je bil ogled kraja, ki sta se ga udeležili dežurna preiskovalna sodnica in tožilka. Motiv za dejanje še ni znan. Vse okoliščine dogodka so predmet nadaljnjega zbiranja obvestil ter nadaljnje temeljite preiskave, ki jo vodi Specializirano državno tožilstvo.

Po do sedaj znanih podatkih je do aktivnega napada osebe prišlo takoj ob prihodu policistov na kraj in okoliščine niso dopuščale uporabo drugih prisilnih sredstev, da bi odvrnili napad, prav tako okoliščine niso dopuščale opozorilnega strela v varno smer.

“Poudarjamo, da bodo vse okoliščine temeljito preverjene v okviru predpisanih postopkov. Ker ti postopki še potekajo, trenutno ne moremo podati drugih informacij,” še dodajajo.

Sama uporaba strelnega orožja je opredeljena v 96. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije:

96. člen

(uporaba strelnega orožja)

(1) Pri opravljanju policijskih nalog smejo policisti uporabiti strelno orožje samo, če ne morejo drugače:

– odvrniti od sebe ali koga drugega sočasnega protipravnega napada, s katerim je ogroženo življenje, ali

– preprečiti, da bi oseba, ki ima v okoliščinah, ki kažejo na storitev kaznivega dejanja, za uporabo pripravljeno strelno orožje, eksplozivna sredstva ali druge nevarne predmete ali snovi, z njimi ogrozila življenje ene ali več oseb.

(2) Za napad na policista ali drugo osebo iz prve alineje prejšnjega odstavka se šteje tudi, če oseba seže po orožju, drugem nevarnem predmetu ali snovi, jih potegne ali poskusi potegniti ali drži v položaju, v katerem lahko v trenutku pride do napada.

(3) Preden policist uporabi strelno orožje, mora, če okoliščine glede na varnost policista ali drugih oseb to dopuščajo, osebo, zoper katero naj bi uporabil strelno orožje, opozoriti s klicem: »Stoj, policija, streljal bom!« ter z opozorilnim strelom v varno smer.