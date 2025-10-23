Pod pretvezo srečanja z mladimi dekleti kasiral »nepozabne« udarce. Pa še brez denarja ostal.

Piše: Vančo K. Tegov

Kriminalisti celjske PU so v okviru intenzivne preiskave, za dejanji ki so bili storjeni v juniju, konec prejšnjega tedna prijeli dva mladoletnika in enega polnoletnega storilca, ki so skupaj z drugimi osebami na različnih spletnih omrežjih ustvarjali lažne profile mladih deklet, zelo verjeto kot vabe ter pod grožnjo očrnitve, preko katerih so nato v njihovem imenu novačili mlajše in starejše moške z namenom osebnega srečanja. In se je v te mreže zapletel Ljubljančan, ki se je za nekaj mesenega užitka pripeljal v Celje.

Le »užitka« ni bilo, vse prej kot to. V zavetju noči in gozda ter pozne večerne (ob 22h) ure, si je požvižgaval in pričakoval. Pričakala ga je groza v obliki tepeža, tako hudega, da je pristal v bolnišnici. Tepež je bil le del tega »doživetja«. Nato so se spravili na njegov račun in ga izpraznili tako, da v drugo ni bilo možno zajeti toliko kot so si želeli. Jasno, pod grožnjo, da bodo objavili posnetek s kočljivo vsebino.

Za vse to so na podlagi res dolge in intenzivne preiskave (tudi s prikritimi ukrepi sledenja) prišli do prijetja dveh storilcev, enega mladoletnega in drugega kot mladoletnega. Oba storilca sta osumljena kaznivih dejanj: ropa, izsiljevanja, povzročanje posebno hude telesne poškodbe in zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva. Dva sta pristala v priporu, eden pa kot sostorilec ali »asistenco« z manjšo intenziteto, bo na sodišče počakal na prostosti.

Oba sta osumljena kaznivih dejanj: rop, po prvem odstavku 206. člena KZ-1, v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1, posebno huda telesna poškodba, po prvem odstavku 124. člena KZ-1, v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1, poskus izsiljevanja, po tretjem v zvezi z drugim odstavkom 213. člena KZ-1, v zvezi s 34. členom KZ-1, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva po drugem odstavku 246. člena KZ-1, v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1, poskus zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva po drugem odstavku 246. člena KZ-1, v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1 in 34. členom KZ-1.

Vse kar je slabega v dezorientirani družbi in času, je prišlo tudi v Celje.

Po do sedaj znanem povedanem s strani policije kaže, da tovrstna kazniva dejanja s podobnim načinom niso osamljeni primeri med mladostniki, ne samo v Celju, ampak so razširjeni po celi Sloveniji. Glavni motiv storilcev je denar, ki pa ga dosežejo, pridobijo na nasilen, grob in celo na način ki lahkoverneža spravi v življenjsko nevarnost. Marsikdo od tistih, ki nasedejo na te »fore«, ni pripravljen prijavljati, prijaviti, posredovati več, da bi lažje prišli do storilcev. Zato pa takšne podatke mnogokrat. na podlagi pregledov prispelih na urgenci ali direkt v bolnišnico, zvedo za tovrstne poškodbe in posledice.

Sporočilo je naslednje: ne lahkoverno nasedati na takšne vabljive ponudbe in si obetati določene »sladkosti«, mnogo tega se sprevrže v moro in hendikepe z dolgotrajnimi posledicami. Družba je »dovolj« iztirila, del realnosti se je preselil na splet, družabna omrežja in druga temna spletišča. Današnji delikventi, kršitelji norm, so za svojo veljavo kako na spletu tako tudi v resničnem življenju so pripravljeni »premikati« meje, meje ki so do včeraj nepredstavljive, danes pa za slavo in denar ter sledilce storiti vse. Družba ima vse manj odgovorov na zahteve časa, vse več je odklonov. In vse več pristopov, ki še dodatno otežujejo delo policistov. Eden od morebitnih načinov kako zmanjšati možnost nastanka okoliščin, ki kasneje pripeljejo, do hudih in zelo nevarnih početij po življenje in varnost ljudi je previdnost. . obenem pa vse čas preiskovati in iskati storilce ter jih najti, kar bo lahko vplivalo tako, da bodočim storilcem vzame pogum in pripravljenost za nove »podvige«.

Le tako bomo lahko uspeli družbo ohraniti na tistih in takšnih »tirih in tirnicah« po kateri se lahko vozimo dokaj varno.