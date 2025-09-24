Počila mu je guma, a to je bil še najmanjši problem – možje v modrem so debelo gledali, ko so preverjali …

Piše: C. R.

PU Koper je sporočila, da so bili tamkajšnji policisti včeraj malo čez osmo obveščeni, da je na izvozu s hitre ceste pri Izoli ustavljeno vozilo s poškodovano pnevmatiko.

Policisti so odšli na kraj dogodka preverit, kaj se dogaja, a so ugotovili, da je poškodovana pnevmatika še najmanjši problem. Pokazalo se je, da je ustavitvi botrovala hujša tehnična napaka, vozilu pa je poteklo prometno dovoljenje in tudi zavarovanje.

Pod drobnogled pa so vzeli tudi voznika, ki je kazal znake drogiranosti. Hitri test je pokazal, da je očitno malo pred tem snifal kokain ter užival benzoamfetamine in amfentamine. Strokovni pregled pa je odločno odklonil. Zaradi poteka prometnega dovoljenja so mu izdali plačilni nalog, glede drog pa bo moral kakšno reči s sodnikom.