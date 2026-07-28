Pobegnil s kraja nesreče, razlogi so bili hitro jasni

Piše: C. R.

Trebanjski policisti so bili včeraj okoli 9.30 obveščeni, da naj bi na parkirnem prostoru pred prodajalno v Trebnjem voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja nesreče.

Možje postave so se takoj odzvali, pobeglega voznika izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 64-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus in v “pojoči travico” pihnil za skoraj poltretji promil.

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog, skupna kazen bo verjetno dosegla celo 4500 evrov. Vozniške mu seveda ne morejo odvzeti, saj je nima.

Dolenjski policisti so včeraj sicer imeli opravka še s cestnim dirkačem (audi RS7), ki je imel registrske tablice Velike Britanije, saj je med Brežicami in Drnovim svojega jeklenega konjička pognal do neverjetnih 258 km/h. S tem si je nabral kazen v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk. Policija sicer ne poroča, ali je za volanom sedel “pravi” Britanec ali kakšen balkanski divjak.