Po mirnem protestu na Agri varnostniki napadli in hudo poškodovali predsednika zveze prašičerejcev

Piše: Moja Dolenjska

Ko je skupina prašičerejcev in živinorejcev v sredo mirno protestirala pred stojnico kmetijskega ministrstva in se je že vrnila na svoj razstavni prostor, so za njo pridrveli varnostniki, ki jih je poslali ministrstvo. Eden izmed njih je napadel predsednika zveze prašičerejcev Alojza Vargo in ga hudo poškodoval – brcnil ga je v koleno in mu poškodoval vezi, je poročal Planet TV.

“Dobili smo apel, da moramo vse plakate strgati, da vas moramo popisat, vas odstranit s sejma. Če se boste upirali, pa zajeti vse vaše gradivo,” je o tem, kaj so mu ob posredovanju povedali varnostniki, povedal poškodovani dolgoletni prašičerejec in razstavljavec na Agri Alojz Varga.

Varga si je z varnostniki želel mirnega pogovora, prav tako je želel vzeti nekatere transparente, pri tem pa je doživel napad. Nekdo ga je brcnil v zadnji del kolena, nato je začutil bolečino. “Nikoli v življenju si ne bi predstavljal, da lahko utrpim kakršnekoli poškodbe na sejmu, predvsem pa takega grobega napada, ki se je zgodil v sredo,” je povedal.

Varga je za televizijo povedal, da takoj ni šel k zdravniku, ker je vajen bolečin, udarcev, in sicer tudi pri delu na kmetiji. Se je pa tja napotil v četrtek, ker ni mogel opravljati osnovnih rejskih opravil. “Sprašujem se, kdo bo na naši kmetiji sedaj delal, da bo v teh rokih vse opravljeno, kajti delam sam,” je bil jasen. Doma ima sicer več sto prašičev.

Na ministrstvu v zvezi z napadom molčijo, zanimivo pa molči tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Ta je namreč ob začetku mandata v DZ sveto prisegala, da ne bo dovolila pretepanja katerih koli protestnikov. Zdaj je ostala modro tiho.