Po avtocesti vijugala s tremi promili “pod kapo” …

Piše: C. R.

“Včeraj zjutraj sta nas dva voznika opozorila na voznico osebnega vozila, ki je med vključevanjem na avtocesto v Slovenskih Konjicah močno vijugala, na avtocesto je nato zapeljala po delu, ki ni namenjen uvozu in se nato pravilno vključila na avtocesto v smeri proti Dramljam,” so zapisali v sporočilu za javnost PU Celje. Dodali so, da je po avtocesti vozila zelo nezanesljivo in v predoru trčila v robnik.

Možje v modrem so seveda brž ukrepali in jo ustavili na avtocestnem izvozu Dramlje. Alkotest je sume potrdil, saj je imela “pod kapo” kar tri promile, kar pomeni, da je očitno imela za seboj zelo burno noč. O njeni starosti ne poročajo, je pa njen izpit šel po gobe, saj si je prislužila 18 kazenskih točk. Seveda sledi tudi srečanje s sodnikom, že pred tem pa je s seboj domov odnesla plačilne naloge v skupni vrednosti 1500 evrov. Vožnje pa seveda ni smela nadaljevati, ni pa znano, ali so ji zasegli tudi vozilo.

Podoben primer pa so zabeležili tudi danes na Koroškem, saj je prav tako krepko okajena dama vijugala v smeri iz Dravograda proti Slovenj Gradcu, pri tem pa trčila v robnik na cesti. V Slovenj Gradcu so jo varuhi javnosti ustavili in ji namerili 1,7 promila alkohola. Tudi ona je ostala brez vozniške, ob tem pa so jo še pridržali do streznitve. Srečanje s sodnikom seveda sledi, s seboj je odnesla tudi plačilni nalog.

“Ravnanje obeh voznic je bilo zelo neodgovorno in nevarno. Vsi udeleženci cestnega prometa se moramo zavedati, da lahko k večji varnosti na naših cestah največ doprinesemo vozniki sami, z umirjenostjo, strpnostjo, uvidevnostjo in predvsem z upoštevanjem cestno prometnih predpisov. Vedno pa imejmo v mislih, da alkohol ne sodi v promet,” so zapisali celjski policisti.