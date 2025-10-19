Pijani traktorist je res imel srečo …

Piše: C. R.

V petek okoli 19.30, se je v na območju Litije zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik traktorja, je sporočila PU Ljubljana.

Očitno je traktorist imel “več sreče kot pameti”, saj je za volan traktorja sedel dokaj “moker pod streho”, s seboj pa je imel tudi sopotnika. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti vožnje voznika, ki je izgubil oblast nad vozilom, trčil v objekt in se prevrnil. Pri tem se je huje poškodoval, sopotnik pa lažje. Glede na izkušnje s takšnimi nesrečami je traktorist imel precej sreče, saj bi se lahko vse skupaj končalo s tragedijo.

So pa možje postave tudi hitro odkrili razlog za njegovo vratolomno vožnjo. V preizkusu alkoholiziranosti je rezultat pri vozniku pokazal 0,44 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar znaša približno promil alkohola. Zato bodo zagotovo sledili tudi kazenski ukrepi proti nevestnemu traktoristu.