Pijan na električnem skiroju in hiter kot “sneta sekira”, sledilo je tole …

Piše: C. R.

PU Ljubljana poroča, da so številne prometne nesreče tudi ta konec tedna zaznamovale naše ceste.

Kot so sporočili, so obravnavali tudi nesrečo z električnim skirojem, ki se je zgodila ponoči malo pred 1. uro. Šlo je za zelo neroden padec s skirojem, ki pa se je k sreči končal brez hujših posledic, vseeno pa so poškodovanca pregledali in oskrbeli zdravniki na ljubljanski urgenci.

Možje v modrem so seveda preverili okoliščine in ugotovili, da si je voznik električnega skiroja dal duška s hitrostjo, pri tem pa je bil tudi “obogaten” z maligani, saj so mu namerili poldrugi promil. Prekrškovni postopek seveda sledi, se pa marsikdo sprašuje, kako zajeziti vse bolj drzne voznike električnih skirojev, ki dosegajo tudi vrtoglave hitrosti.