Pijan kot opica v hišo in tri avtomobile

Piše: C. R.

Nekateri so praznične dni vzeli kar malo preveč zares. Posebej 37-letnik, ki je imel za seboj očitno “naporen” dan.

Prav na vse svete oz. dan spomina na umrle je namreč omenjeni junak nočne kronike v večernih urah hitel domov, pri tem pa je bil seveda krepko “pod gasom”. Na Dvoru pri Žužemberku je tako zletel s ceste direktno v stanovanjsko hišo, od tam ga je odbilo na dvorišče, kjer je poškodoval še tri parkirane avtomobile.

Vratolomna vožnja se je za grešnika končala brez hujših posledic, če odmislimo zvito pločevino. So pa možje v modrem izmerili 1,6 promila alkohola. Vozniška je šla tako rakom žvižgat, v kratkem pa sledi še vabilo k sodniku.