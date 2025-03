Pet let so ga pogrešali, sedaj je policija sporočila žalostno novico

Piše: C. R.

“Obveščamo vas, da je Inštitut za sodno medicino v Ljubljani, v postopku ugotavljanja identitete neznanih človeških kosti, ki so bile 25. 2. 2025 najdene v gozdu, v bližini naselja Hrušica, Občina Ilirska Bistrica, na podlagi preiskav potrdil, da človeške kosti pripadajo Armandu Grižonu, doma iz Hrušice. Svojci so ga pogrešali od junija 2019,” so sporočili s policije.

Z zbiranjem obvestil in na podlagi opravljenega ogleda kraja najdbe človeških kosti kot tudi s sodno obdukcijo, ki je bila na podlagi Odredbe Okrožnega sodišča v Kopru opravljena v Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, niso bile ugotovljene okoliščine, ki bi kazale, da je smrt Armanda Grižona nastopila kot posledica kaznivega dejanja.