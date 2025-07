Ob koncu tedna za pet avtobusov nezakonitih migrantov, spet bomo davkoplačevalci “častili”

Piše: Moja Dolenjska

Ob koncu tedna, od četrtka zjutraj do ponedeljka zjutraj, 24. do 28. julija, to je v štirih dneh, so novomeški policisti obravnavali 243 ali za skoraj pet polnih avtobusov tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Obravnavani so se izrekli za državljane kar 17 držav, za katere Slovenija očitno postaja obljubljena država ali pa je njihov razlog za beg iz domovine, če res od tam prihajajo, povsem drugačen. Tujci so brez osebnih dokumentov, sicer ne bi bili ilegalni, mejo bi prešli legalno (zakonito).

Obravnavani nezakoniti migranti, ki so pričakali policiste ali so se jim sami javili, so se izrekli za državljane naslednjih držav:

62 Bangladeša

42 Egipta

29 Pakistana

30 Maroka

14 Nepala

12 Alžirije

11 Kitajske

9 Indije

8 Sirije

7 Palestine

5 Turčije

4 Libije

Po 3 Irana in Šrilanke

2 Iraka

Po 1 Libanona, Tunizije

Pri tem je na območju občine Črnomelj mejo nezakonito prestopilo sedem Maročanov (Črnomelj, Bedenj, Učakovci). Ostali so bili obravnavani v krajih: Rigonce, Dobova, Obrežje, Jereslavec, Rakovec, Slovenska vas, Loče, Mali Obrež, Mihalovec (občina Brežice) in Gradec v občini Krško.

Policijski postopki s tujci večinoma še potekajo, so včeraj sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Znano je, da jih morajo policisti po navodilih zdajšnje Golobove koalicije (Svoboda, SD in Levica) ob prisotnosti prevajalcev in tolmačev popisati, oskrbeti in poskrbeti za njihov prevoz do azilnega doma. Vse na stroške davkoplačevalcev.