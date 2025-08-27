Nov vandalizem na železniški progi; proga med Kočevjem in Ribnico nekaj časa zaprta

Piše: Moja Dolenjska

Potem ko smo pred dnevi poročali o železniških tramovih, ki so se pojavili na tirih železniške proge ob romskem naselju v Šmihelu, zaradi česar je skoraj iztiril vlak, danes o vandalizmu poročajo iz Kočevja.

Na železniški postaji Kočevje so namreč neznanci ponoči poškodovali in ukradli progovni kabel za delovanje signalovarnostnih naprav, zaradi česar so Slovenske železnice v jutranjih urah med Kočevjem in Ribnico za nekaj časa zaprle.