Nov vandalizem na železniški progi; proga med Kočevjem in Ribnico nekaj časa zaprta

Piše: Moja Dolenjska
Potem ko smo pred dnevi poročali o železniških tramovih, ki so se pojavili na tirih železniške proge ob romskem naselju v Šmihelu, zaradi česar je skoraj iztiril vlak, danes o vandalizmu poročajo iz Kočevja.
Na železniški postaji Kočevje so namreč neznanci ponoči poškodovali in ukradli progovni kabel za delovanje signalovarnostnih naprav, zaradi česar so Slovenske železnice v jutranjih urah med Kočevjem in Ribnico za nekaj časa zaprle.
Po pojasnilih Slovenskih železnic so njihove dežurne vzdrževalne službe po dogodku, ki se je zgodil sinoči okoli 23. ure, nemudoma opravile ogled na terenu in kmalu za tem začele sanacijo.
Dela na terenu so že zaključili, promet vlakov na tem območju pa od 10.30 znova teče brez omejitev, so zagotovili.
Po prvih ocenah je na javni železniški infrastrukturi nastalo za okoli 15.000 evrov škode. “V Slovenskih železnicah tovrstni vandalizem ostro obsojamo, dogodek pa smo že prijavili tudi policiji. Vsem potnikom se ob tem za morebitne nevšečnosti iskreno opravičujemo,” so še navedli.