Nov primer sabotaže na železnici – če ne bi poškodbe opazili pravočasno, bi lahko prišlo do tragedije!

Piše: C. R.

Sabotažam na železniškem omrežju ni videti konca. Potem ko je na Celjskem neznanec nastavil stole in mizo na železniške tire, tokrat poročajo o primeru vandalizma iz zahoda Slovenije.

Danes, 20. oktobra ob 6.57, so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra PU Nova Gorica s strani uslužbencev Slovenskih železnic obveščeni o izrednem dogodku na železniški postaji Grahovo ob Bači (občina Tolmin). Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec v zadnjih 24 urah na omenjeni železniški postaji poškodoval napravo za preusmerjanje oz. upravljanje železniških kretnic. Omenjeno poškodbo je pravočasno opazil uslužbenec (prometnik) Slovenskih železnic, ki je nemudoma ustavil železniški promet. S tem je bila tudi preprečena morebitna nevarnost za železniško nesrečo oz. morebitno trčenje dveh potniških vlakov.

Policisti PP Tolmin so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja Ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom. O vseh ugotovitvah je Policija obvestila pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici in preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Prav tako smo o dogodku obvestili tudi Službo za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov v Ministrstvu za infrastrukturo.

“Poudarjamo, da gre za nedopustna ravnanja posameznikov, s katerimi je potencialno ogrožena varnost potnikov na vlakih, kar lahko privede do tragedije, izgube človeških življenj ter velike premoženjske škode na železniški infrastrukturi ali na vlakovnih kompozicijah. Obenem pozivamo priče ali morebitne očividce, ki bi karkoli vedeli o varnostnem dogodku, da pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 in podajo koristne informacije. Prav tako poziv velja vsem, ki bi karkoli nenavadnega zaznali ob železniški trasi ali železniških postajah, da prav tako takoj obveščajo policijo na 113 ali regijski center za obveščanje na 112 ali Slovenske železnice,” sporoča policija.